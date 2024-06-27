Азербайджанский кукольный театр расширяет сотрудничество с коллегами из Узбекистана

Азербайджанский государственный кукольный театр продолжает расширять международные связи, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Так, с 25 по 28 июня с визитом в Азербайджане находится коллектив Каракалпакского государственного театра кукол (Узбекистан).

В рамках визита директор Азербайджанского государственного кукольного театра, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде и руководитель Каракалпакского государственного театра кукол Усманатдин Мамбеталиев подписали соглашение о сотрудничестве.

В документе нашли отражения пункты об организации взаимных гастролей, мастер-классов, подготовка спектаклей, обмен опытом между кадрами (драматурги, режиссеры, художники, актеры) и т.д.

Основные направления и задачи сотрудничества - установление, развитие и укрепление различных культурных связей между сторонами, особенно в сфере театрального искусства и творчества.

Отметим, что в рамках визита 27 июня коллектив Каракалпакского государственного театра кукол представит спектакль "Чудеса во дворце".

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