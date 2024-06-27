Центр трансформации цифровых технологий в Азербайджане предлагает стартапам платформу для роста.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе Baku Investment Day (BakuID24).

По его словам, роль экономики знаний связана с контекстом.

"Никогда в истории человечества знания не имели такой важности и прямой связи с процветанием нации. Приняв это, мы поймем, насколько важна экономика знаний и насколько важно развивать и поддерживать экосистему вокруг нее", - сказал он.

Министр напомнил, что недавно было принято законодательство, предусматривающее ряд стимулов для стартапов и новаторов.

"Мы только в начале пути. Мы не начинаем с нуля. В прошлом году в Баку это уже обсуждалось. Инновационную политику и видение нужно четче прописать, и для этого необходим качественный вклад. Перед началом этой сессии у нас было обсуждение, и наш коллега, заместитель министра цифровой трансформации и транспорта, указал на проблемы, с которыми сталкиваются наши стартапы и регуляторы из-за несовершенства законодательства в ряде областей. Это второе направление нашей деятельности: обеспечить наличие экосистемы, включая доступ к финансам и привлекательность для венчурного капитала", - отметил он.

Джаббаров подчеркнул, что был запущен центр трансформации цифровых технологий.

"Мы запустили центр трансформации цифровых технологий, выделили соответствующие помещения. Идея в том, чтобы предоставить стартапам платформу, где они смогут получить все необходимое в одном месте. Мы также готовы к соинвестированию. Мы рады предоставить начальное финансирование под руководством министерства экономики. Азербайджанская инвестиционная компания и фонд поддержки предпринимательства также участвуют в этом процессе", - добавил он.

Министр также упомянул, что, учитывая человеческий капитал, талант, экосистему и приверженность общества, частного сектора, правительства и стартапов Азербайдажана, можно построить эту часть экономики, которая не будет ограничена рамками Азербайджана.

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