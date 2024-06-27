Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с внесением изменений в два закона

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона о внесении изменений в законы "О лекарственных средствах" и "О рекламе" и в указ о применении закона "О лекарственных средствах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, Кабинет министров должен принять необходимые меры по совершенствованию решения об утверждении "Правил проведения экспертизы пищевых добавок, обладающих биологической активностью" и проинформировать Президента Азербайджанской Республики, решить другие вопросы, вытекающие из закона о внесении изменений в законы "О лекарственных средствах" и "О рекламе".

В п. 2.1-2 указа о применении закона "О лекарственных средствах" во втором случае слово "третий" заменяется словом "четвертый".