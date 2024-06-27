Ливия стягивает войска к границам Алжира

Власти Алжира подтвердили массовое наращивание ливийских войск на своей границе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Верните нашу землю, или мы возьмем ее силой", - военные Ливии выставили ультиматум Алжиру

Представляем вашему вниманию данное видео: