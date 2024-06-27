https://news.day.az/world/1670890.html Ливия стягивает войска к границам Алжира - ВИДЕО
Ливия стягивает войска к границам Алжира - ВИДЕО
Власти Алжира подтвердили массовое наращивание ливийских войск на своей границе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Верните нашу землю, или мы возьмем ее силой", - военные Ливии выставили ультиматум Алжиру
Представляем вашему вниманию данное видео:
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