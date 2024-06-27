В Азербайджане освобожден от должности ректор Военного института

Освобожден от должности ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов.

Как сообщает Day.Az, Ф.Салахов был отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

Исполнение его обязанностей возложено на Героя Отечественной войны полковника Низами Мовланова.

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