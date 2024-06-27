https://news.day.az/society/1671045.html В Азербайджане освобожден от должности ректор Военного института
В Азербайджане освобожден от должности ректор Военного института
Освобожден от должности ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов.
Как сообщает Day.Az, Ф.Салахов был отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Исполнение его обязанностей возложено на Героя Отечественной войны полковника Низами Мовланова.
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