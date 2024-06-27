При поддержке главных спонсоров - Банка ABB и Инновационного Центра "SABAH.HUB" - в Baku Crystal Hall начался инновационный фестиваль "Baku ID". Это главное событие в сфере стартапов и инноваций в Азербайджане и во всем регионе. Помимо Банка ABB, главными спонсорами "Baku ID" являются Министерство науки и образования, SOCAR, 4SIM, PAŞA Holding, Mappable и IDDA.

Фестиваль, который пройдет 27-28 июня, станет третьим таким мероприятием в нашей стране. В этом году "Baku ID" привлек более 200 местных и зарубежных инвесторов, более 100 стартапов из разных стран, 5000 участников и более 50 партнеров. В рамках мероприятия при поддержке инвестиционных фондов "Startup Wise Guys", "White Hill Capital", "Caucasus Ventures", "MOST Ventures", "Startupbootcamp", "Aloqa Ventures" и "SABAH.fund" был создан стартап-фонд.

Благодаря поддержке Банка ABB, стартапы могут участвовать в соревнованиях по концепции "Startup Battle" и претендовать на грант в размере 15 000 AZN. В течение фестиваля стартапы получат отличные возможности для налаживания контактов с инвесторами, презентации своих идей и привлечения потенциальных инвестиций.

За время своего существования инновационный фестиваль "Baku ID" оказал поддержку десяткам стартапов, привлекшим в общей сложности более 1,7 млн AZN инвестиций.

Банк ABB активно поддерживает развитие инновационной экосистемы в нашей стране, уделяя особое внимание таким полезным проектам в рамках своих программ социальной ответственности.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.