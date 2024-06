Умер известный американский актер

Американский актер Билл Коббс умер на 91-м году жизни в Калифорнии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил брат актера на своей странице в Facebook.

"Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно умер в своем доме в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Актерская карьера Коббса началась в 1970 году. Он известен по съемкам в "Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007), "Скорая помощь" (ER, 1994-2009), "Телохранитель" (The Bodyguard, 1992), "Ночь в музее" (Night at the Museum, 2006). В 2020 году он стал лауреатом премии Emmy за участие в телевизионном шоу Дина Дана (Dino Dana, 2017-2020).

