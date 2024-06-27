МИД Ирана о развитии отношений с Азербайджаном

Учитывая большое количество партнерских отношений между Ираном и Азербайджаном, развитие этих отношений между двумя дружественными и соседними странами является одним из взаимных требований для продвижения и укрепления политики соседства.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом написал исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, на днях он провел конструктивные и полезные переговоры с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым.

Багери Кани на встрече с официальным лицом МИД Азербайджана упомянул о встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с покойным Президентом Ирана Ибрахимом Раиси и покойным главой МИД Гусейном Амиром Абдуллахияном и о двух совместных объектах, введенных в эксплуатацию.

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