Байден отказался помиловать Ассанжа

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. О позиции политика сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Нет, это не рассматривается", - сказала она об отказе Байдена помиловать Ассанжа.

Ранее основатель WikiLeaks вышел из тюрьмы Белмарш и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. Он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, и дело было прекращено.

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