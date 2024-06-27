Госдеп США раскритиковал Индию

Администрация Соединенных Штатов раскритиковала власти Индии за ситуацию со свободой вероисповедания в стране. Об этом в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, представляя ежегодный доклад Госдепартамента о свободе вероисповедания в мире, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Индии мы наблюдаем тревожный рост антиконфессиональных законов, ненавистнических высказываний, разрушения домов и мест поклонения членов религиозных меньшинств", - сказал Блинкен.

Выступавший вместе с ним посол Госдепартамента по особым поручениям в вопросах международной религиозной свободы Рашад Хусейн осудил усилия индийской полиции. В Индии "христианские общины сообщили, что местная полиция помогала толпам, которые срывали богослужения из-за обвинений в обращении в свою веру, или стояла в стороне, когда толпы нападали на них, а затем арестовывали жертв по обвинению в обращении в свою веру", сказал он. США в последнее время довольно редко выступают с критикой в адрес Индии.

Кроме того, Блинкен выразил обеспокоенность по поводу Пакистана, осудив законы о богохульстве, которые, по его мнению, "способствуют формированию атмосферы нетерпимости и ненависти, что может привести к самосуду и насилию". При этом в докладе подвергаются критике действия властей Саудовской Аравии, которые преследуют шиитов в королевстве и казнят их.

При этом госсекретарь отметил, что в Соединенных Штатах "резко возросло число преступлений на почве ненависти как к мусульманам, так и к евреям" в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Он также раскритиковал власти Венгрии, отметив, что "должностные лица [страны] продолжают использовать антисемитские приемы и антимусульманскую риторику и наказывают членов религиозных групп, критикующих правительство". Блинкен подчеркнул, что в девяти других европейских странах "фактически запрещены некоторые виды религиозной одежды в общественных местах". Госсекретарь не назвал эти государства.

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