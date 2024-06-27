https://news.day.az/society/1671090.html Матери Национального героя Азербайджана Натига Гасымова назначена Президентская пенсия
Матери Национального героя Азербайджана Натига Гасымова назначена Президентская пенсия
В связи с присвоением распоряжением Президента Ильхама Алиева Натигу Салим оглу Гасымову звания "Национальный герой Азербайджана" его матери Гасымовой Дурсун Аскер гызы назначена Президентская стипендия.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана матери Национального героя, ставшего шехидом, была автоматически (в проактивном порядке) посредством электронной системы назначена ежемесячная пенсия (1800 манатов), предусмотренная для семей Национальных героев.
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