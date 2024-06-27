У задержанного в Гяндже наркокурьера изъято более 20 кг героина

У задержанного в Гяндже наркокурьера обнаружено большое количество героина.

Как сообщили в Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мер, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Главного управления полиции города Гянджа, задержан ранее судимый Рафаэль Зейналов.

У него было обнаружено 20 кг 755 граммов героина. В ходе расследования было установлено, что Р.Зейналов связался с гражданами Ирана через социальную сеть и незаконно ввез на территорию страны и спрятал на территории города Гянджа наркотик в целях собственного использования, а также для продажи. Задержанный признался, что осуществлял курьерскую деятельность в обмен на деньги и наркотики.

По данному факту в Главном управлении полиции Гянджи возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование.

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