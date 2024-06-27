Европейское командование США поздравило Азербайджан с Днем Вооружённых cил

Европейское командование США поздравило Азербайджан по случаю Дня Вооружённых cил.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации командования в соцсети X.

"С Днем Вооруженных сил, Азербайджан! Мы приветствуем вклад ваших вооруженных сил в региональную стабильность и наше прочное партнерство", - говорится в публикации.

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