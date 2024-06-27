https://news.day.az/politics/1670889.html Европейское командование США поздравило Азербайджан с Днем Вооружённых cил
Европейское командование США поздравило Азербайджан с Днем Вооружённых cил
Европейское командование США поздравило Азербайджан по случаю Дня Вооружённых cил.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации командования в соцсети X.
"С Днем Вооруженных сил, Азербайджан! Мы приветствуем вклад ваших вооруженных сил в региональную стабильность и наше прочное партнерство", - говорится в публикации.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре