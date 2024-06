Источник: Агентство международной информации Trend

Армянскому лобби в США не дает покоя тот факт, что их излюбленные методы шантажа и пропаганды выводят на чистую воду. Так, Армянский национальный комитет Америки (ANCA) накануне обвинил агентство Trend в "несправедливых нападках" на них после публикации статьи под названием "ANCA continues to exploit U.S. election - what are congressmen paying for Armenian votes? ". На что же так обиделись армяне?

А на то, что Агентство в своем аналитическом материале раскрывает, что же стоит за инициированным ANCA проектом "swing state" (колеблющиеся штаты), цель которого состоит буквально в том, чтобы "распродать" американским конгрессменам голоса армянских избирателей.

Эта правда явно задела и самих армян, и их американских друзей. Главный "покровитель" армян в Америке, конгрессмен-демократ Адам Шифф, выразил в соцсетях негодование. А в ANCA сразу же поспешили оправдаться, что это их "свободное и демократическое" право. Нет, это не осуществление, как они выражаются, "конституционных прав и избирательных обязанностей". Это - что ни на есть открытый аукцион.

Купить голоса конгрессменов, которые пойдут буквально на все в преддверии выборной гонки, - дело простое. Осознают ли американские политики, что буквально поддерживают самый настоящий сепаратизм, это уже другой вопрос.

Конечно, сложно взглянуть правде в глаза. ANCA все еще настаивает на своих "принципах". Однако, помимо того, что эта лживая организация пытается ввести в заблуждение американское общество, настроить правительство США против Азербайджана и дестабилизировать отношения между государствами Южного Кавказа, больше о ней сказать нечего. Своими письмами и призывами они уже не смогут скрыть истинные цели о своей деятельности.

