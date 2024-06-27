Госдарственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готова активно сотрудничать с новаторами, чтобы достичь своих целей в области декарбонизации и внедрения искусственного интеллекта.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф в ходе Baku Investment Day (BakuID24).

Наджаф отметил важность инноваций и их роль в развитии предприятия.

"SOCAR активно стремится стать не только нефтегазовой, но и энергетической компанией, включающей в себя возобновляемые источники энергии. Компания продолжает производить нефть и газ, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Азербайджана и его партнеров, однако делает это с учетом устойчивого развития", - сказал он.

По его словам, для достижения устойчивости SOCAR внедряет декарбонизацию и сокращение выбросов CO2 во все свои процессы, начиная с инвестиционных и закупочных решений.

"Компания объявила о своих целях - достичь нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году и минимизировать выбросы метана к 2035 году. Реализация этих амбициозных планов невозможна без применения новых технологий и инноваций, которые могут быть предоставлены стартапами и исследователями", - добавил он.

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