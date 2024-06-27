Азербайджан делает большие шаги в плане защиты биоразнообразия.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен в ходе совместного брифинга в Баку.

По ее словам, UNEP и Азербайджан изучили и обсудили последствия изменения климата.

"Азербайджан делает большие шаги в плане защиты биоразнообразия. Мы намерены продолжить работу в этом направлении. Необходимо также подчеркнуть важность усилий Азербайджана в переработке отходов и превращении их в продукцию. Мы высоко ценим эти инициативы и готовы делиться своим опытом", - подчеркнула она.

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