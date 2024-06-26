Британия потратила на провальную программу выдворения руандийских мигрантов $342 млн

Великобритания потратила $342 млн на программу выдворения тысяч нелегальных руандийских мигрантов, добившись за два года возвращения на родину только двух человек. Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2022 году британские власти заключили соглашение с Руандой об отправке на родину тысяч мигрантов, нелегально пересекших пролив Ла-Манш, выплатив восточноафриканской стране около $150 млн в качестве аванса, а затем делали дополнительные денежные переводы. Великобритания обязалась оплатить перелет беженцев (около $14 тыс. за билет), покрывать расходы на проживание, питание и медицинское страхование возвращенных руандийцев на протяжении пяти лет (около $191 тыс. на человека), отмечает издание. За два года только два мигранта добровольно согласились вернуться в Африку, получив за это $3,8 тыс. от британского правительства. Если по возвращении на родину африканец по-прежнему изъявлял желание уехать из Руанды, Великобритания обещала выплатить $12,7 тыс. для содействия его отъезду.

Однако отель Hope Hostel в столице страны городе Кигали, который должен был принять тысячи мигрантов, до сих пор продолжает пустовать, говорится в сообщении. Утверждается, что ряд юридических, логистических и политических проблем препятствовал реализации многомиллионного плана властей Великобритании.

Согласно докладу Национального аудиторского управления Соединенного Королевства (NAO), Великобритания согласилась выплатить Руанде всего $469 млн в течение пяти лет. Помимо этого, если Руанда примет у себя более 300 беженцев, Великобритания обещала направить ей дополнительно $150 млн.

В последние годы Великобритания столкнулась с резким ростом числа нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш на лодках. В 2022 году около 45 тыс. человек пересекли пролив между Францией и Соединенным Королевством. Осуществление плана по выдворению мигрантов - ключевой пункт избирательной программы премьер-министра страны Риши Сунака. Оппозиционная Лейбористская партия заявила о намерении отказаться от его реализации в случае победы на всеобщих выборах, которые пройдут в июле.

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