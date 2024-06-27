В России пассажирский поезд сошел с рельсов

В Коми 26 июня девять вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, пострадали 46 человек.

Вагоны поезда № 511 сошли с путей в 18:12 мск на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. По информации СК на транспорте, никто не погиб. В оперативных службах информировали о 15 пострадавших.

К месту направлены оперативные службы, вылетят три вертолета.

Создан штаб для устранения последствий схода с рельсов поезда, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. По сообщениям, медики не могут подобраться к месту ЧП из-за бездорожья. Движение поездов приостановлено.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ.

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