НАТО объявило о новой инициативе по координации помощи Украине

Страны НАТО работают над новой инициативой, направленной на координацию поставляемой Украине помощи, она будет вынесена на обсуждение на предстоящем саммите в Вашингтоне. Об этом заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы в НАТО прорабатываем новую инициативу, которая позволит альянсу координировать ту помощь, которая поступает в Украину, а также координировать тренировочный процесс, который многие страны осуществляют в индивидуальном порядке в течение последних месяцев", - рассказала постпред США при НАТО.

При этом она не подтвердила, что речь идет именно о создании новой структуры. Как отметила дипломат, данная инициатива будет вынесена на рассмотрение на саммите НАТО в Вашингтоне, который запланирован на начало июля.

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