Армения легкого поведения

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как лузер Эмманюэль Макрон находит единственное утешение в Армении - стране легкого поведения.

Day.Az представляет публикацию:

Как это часто бывает у неудачников, проиграв, потеряв и провалив все, они начинают искать утешение. Кто в алкоголе, кто в казино, кто у проституток - классические сюжеты.

А Макрону вот повезло: у него в роли такой проститутки аж целая страна! И безотказная. Чуть что - она и успокоит, и нахвалит, да и обходится недорого: всего-то два раза по 75 млн, и она будет из кожи вон лезть, лишь бы ты и дальше оставался спонсором.

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