В Шуше пройдет мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе"

В Шуше и Агдаме 27-28 июня при организации министерства экономики Азербайджана с участием более 100 представителей деловых кругов состоится мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе", сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным министерства, цель мероприятия заключается в представлении субъектам предпринимательства инвестиционных возможностей и бизнес-перспектив Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также обсуждение модели государственно-частного партнерства.

Отмечается, что в рамках визита в Карабах предприниматели ознакомятся с созданными в Агдамском промышленном парке условиями, предприятиями-резидентами, а также с ходом реконструкционных и инфраструктурных работ, проводимых в городах Шуша и Ханкенди с целью оживления экономической деятельности и обеспечения устойчивого расселения.

На мероприятии, которое пройдет в Шуше, будут организованы панельные дискуссии о применяемых на освобожденных от оккупации территориях льготах и преференциях, других мерах государственной поддержки, роли предпринимателей в восстановлении и экономической реинтеграции этих территорий.

Кроме того, предпринимателям представят предлагаемые к реализации на этих территориях инвестиционные проекты, экспортный потенциал продукции, логистические возможности, а также будут даны ответы на интересующие участников вопросы. Также пройдут встречи в формате G2B (государство-бизнес).

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