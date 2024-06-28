В Лачин возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 28 июня очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Лачин из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Лачин возвращается еще 21 семья - 65 человек. Жители Лачина выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации. Напомним, что к настоящему времени обеспечено постоянное проживание 534 семей, или 1 971 человека в городе Лачин.