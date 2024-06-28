Семейная картина в Баку, или как для 19 летней девушки найти старого, но богатого жениха

В рамках Дней культуры России в Азербайджане состоялся показ спектакля Московского Губернского театра "Семейная картина", приуроченный к 200-летию Александра Островского, сообщает Day.Az.

Спектакль был показан на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра и вызвал большой интерес публики, завершившийся овациями и цветами творческому коллективу. В этот вечер на сцене блистали Анна Цанг, Михаил Шилов, Сергей Вершинин, Александрина Питиримова, Алина Ивах и другие.

В спектакле, поставленном режиссером Ольгой Матвеевой, нет второстепенных героев. Все они - главные. Все они, как на любом полотне художника - и главный персонаж и фон для других. Здесь важна каждая деталь, каждая подробность. И гитара, и романсы, и танцы, и монологи. Все здесь сплетено, все значимы. В этом не только особенности спектакля, но и самой пьесы Александра Островского, по которой, собственно, и создано веселое театральное действо. Это скорее даже не пьеса, а зарисовка из жизни общества, полная комичных эпизодов, заставляющих зрителя не только искренне смеяться, но и призадуматься.

По сюжету, Мария Антиповна, прелестная девушка 19 лет, скучает, ей хочется замуж и прочь из дома. Мать беспокоится, любящий брат Антип Антипович подыскивает сестре жениха среди своих знакомых. Выбор останавливается на купце Парамоне Ферапонтовиче Ширялове. Хоть он стар, плутоват, и грешки за ним водятся, зато денег куры не клюют. Знакомый сюжет, не правда ли? Абсолютно актуальные темы взаимоотношений мужчины и женщины, отношений в семье между поколениями, тема честности, что вчера, что сегодня, и возможно завтра...Пьеса, написанная в середине 19 веке, актуальна и по сей день...

Спектакль также представлен в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Азербайджана", организованном Росконцертом при поддержке министерства культуры Азербайджана и министерства культуры России.

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