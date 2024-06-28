Хаменеи принял участие в голосовании на внеочередных президентских выборах

Верховный лидер Ирана Аятолла Сейед Али Хаменеи проголосовал на проходящих сегодня внеочередных президентских выборах.

Как сообщает в пятницу Day.Az, Верховный лидер Ирана принял участие в голосовании на избирательном участке, созданном в центре поклонения имени Имама Хомейни.

Выступая перед журналистами после голосования, Верховный лидер Ирана заявил, что активное участие иранских граждан в голосовании и увеличение числа избирателей, является острой необходимостью для Ирана.

Хаменеи обратил внимание на важность президентских выборов и подчеркнул, что страной в течение 4 лет будет управлять президент выбранный гражданами.

Отметим, что в 08:00 по местному времени в Иране начались внеочередные президентские выборы. На президентских выборах 14-го созыва право голоса имеют 61 452 321 избиратель.

За пост президента будут бороться 4 кандидата - Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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