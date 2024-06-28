В Агдаме уже началось строительство 66 зданий в рамках второго жилого района

В Агдаме, где также идут активные работы, уже началось строительство 66 зданий в рамках второго жилого района.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в ходе мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

"Мы видим, как восстанавливается культура и наследие наших земель. Наше правительство продолжает активно работать над восстановлением и развитием освобожденных территорий. Мы уверены, что совместными усилиями сможем превратить Карабах и другие районы в процветающие и современные регионы, которыми будет гордиться весь Азербайджан", - сказал он.

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