Оценку стоимости SpaceX резко повысили

Американская космическая корпорация SpaceX предложила инвесторам акции по цене 112 долларов за штуку, что повышает оценку ее стоимости со 180 миллиардов долларов (95 долларов за акцию), как было еще в декабре прошлого года, до 210 миллиардов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной такого резкого роста стоимости бумаг они называют значительный спрос со стороны инвесторов. Оценка в 210 миллиардов является рекордной для американской частной компании (в отличие от публичной ее акции нельзя купить на бирже), хотя пока ниже, чем у владеющей TikTok компании ByteDance Ltd (268 миллиардов долларов).

Тендер пока не завершен, поэтому цена акций может измениться в зависимости от поведения инвесторов. В нынешней оценке SpaceX уже сравнялась с рядом крупнейших мировых компаний.

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