В Азербайджане произошло сильное землетрясение

В южном регионе Азербайджана произошло сильное землетрясение.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Центре сейсмологической службы Азербайджана.

"В районе Талышских гор зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 07:43 по местному времени.

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