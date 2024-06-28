https://news.day.az/society/1671155.html В Азербайджане произошло сильное землетрясение
В Азербайджане произошло сильное землетрясение
В южном регионе Азербайджана произошло сильное землетрясение.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Центре сейсмологической службы Азербайджана.
"В районе Талышских гор зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 07:43 по местному времени.
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