Чего ждут американцы от дебатов Байдена и Трампа

Большинство американских избирателей считают, что Дональд Трамп добьется успеха на предстоящих дебатах с действующим главой государства Джо Байденом. Это следует из опроса, проведенного The New York Times совместно с Siena College.

Согласно исследованию, 60% опрошенных избирателей считают, что Трамп добьется "хороших" или "достаточно хороших" результатов на дебатах. В отношении Джо Байдена такую позицию заняли 46% респондентов.

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