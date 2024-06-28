https://news.day.az/world/1671142.html Чего ждут американцы от дебатов Байдена и Трампа - РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Чего ждут американцы от дебатов Байдена и Трампа - РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Большинство американских избирателей считают, что Дональд Трамп добьется успеха на предстоящих дебатах с действующим главой государства Джо Байденом. Это следует из опроса, проведенного The New York Times совместно с Siena College.
Согласно исследованию, 60% опрошенных избирателей считают, что Трамп добьется "хороших" или "достаточно хороших" результатов на дебатах. В отношении Джо Байдена такую позицию заняли 46% респондентов.
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