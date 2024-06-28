На освобожденных территориях предложены к реализации ряд инвестиционных проектов

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предложены к реализации ряд инвестиционных проектов в различных отраслях.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в буклете для предпринимателей "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

Один из проектов включает создание предприятия по производству декоративных кухонных изделий из фарфора, стоимость которого оценивается в 25 миллионов манатов. В рамках проекта планируется создать предприятие по производству декоративных кухонных изделий из фарфора, что позволит сократить долю импорта в этой сфере, поскольку в настоящее время местное производство в стране ограничено. Мощность предприятия составит 18 миллионов единиц в год.

Другой проект направлен на создание предприятия по производству сантехнических изделий. Стоимость данного проекта составляет 20 миллионов манатов. В этой отрасли потребление в стране полностью обеспечивается за счет импорта. В 2022 году импорт составил 20 миллионов долларов США.

Еще один предлагаемый проект - это производство личных санитарных изделий. С учетом внутреннего спроса и использования местного сырья, в промышленной зоне Агдамского района планируется организация производства личных санитарных изделий (используя местную каолиновую глину, известняк, кварцевый песок и красную глину, а также импортный полевой шпат, цветные глазури и другие материалы). Стоимость этого проекта оценивается в 17 миллионов манатов.

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