МВФ спрогнозировал госдолг США

Международный валютный фонд (МВФ) подчеркивает необходимость решить вопрос американского госдолга, который к 2032 году составит 140% ВВП. Об этом говорится в докладе МВФ по итогам ежегодного обзора американской экономики на основании 4-й статьи своего устава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо срочно остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга и ВВП. По прогнозам, в среднесрочной перспективе показатели бюджетного дефицита и долга государства по отношению к ВВП останутся значительно выше прогнозов, существовавших до пандемии. В частности, ожидается, что при нынешней политике государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП. Аналогично, ожидается, что дефицит государственного бюджета будет оставаться на уровне около 2,5% ВВП, что выше уровня, прогнозируемого на момент проведения консультаций по 4-й статье в 2019 году", - отмечается в документе.

По мнению фонда, "такие высокие показатели дефицита и долга представляют растущий риск для американской и мировой экономики". Финучреждение подчеркивает необходимость "срочно устранить" эту проблему.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!