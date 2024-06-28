Трампа назвали победителем в дебатах с Байденом

По итогам дебатов кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и действующего главы государства - демократа Джо Байдена - 67% зрителей присудили победу Трампу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает организовавший мероприятие телеканал CNN со ссылкой на результаты своего опроса.

Демократа поддержали 33%. При этом большинство зрителей ожидали успеха Трампа еще до начала дебатов: 55% против 45%, следует из опроса.

Кроме того, 57% респондентов заявили, что не уверены в способности Байдена руководить страной, о Трампе то же самое сказали 44%. При этом 36% уверены в способности Трампа возглавить США, о Байдене говорят то же самое лишь 14% опрошенных.

Штаб Трампа также заявил о победе экс-президента на дебатах. Там добавили, что Байден ясно дал понять, почему его надо "уволить".

CNN уточняет, что результаты учитывают мнение только тех избирателей, которые следили за трансляцией, и не отражают настроения всего американского народа. В нем приняли участие 565 человек. Отмечается, что за дебатами наблюдало больше республиканцев, чем демократов.

После дебатов колумнист газеты The New York Times, двукратный лауреат Пулитцеровской премии Николас Кристоф выразил мнение, что Байден должен выйти из президентской гонки и оставить выбор кандидата за демократической партией на съезде в августе. По его словам, голос и манера Байдена на дебатах "не смогли отбросить сомнений о его возрасте и эффективности, скорее лишь усугубили их".

Дебаты между Трампом и Байденом прошли в эфире CNN 27 июня. В студии не было зрителей и журналистов, ассоциация журналистов Белого дома назвала такую практику нестандартной. Политики, в частности, затронули тему Украины. Трамп заявил, что конфликта можно было бы избежать, будь на посту президента США уважаемый Россией лидер. Он также назвал позором изменения в стране на последние четыре года.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками на выборах являются действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп. На выборах будет представлен и третий независимый кандидат - Роберт Кеннеди-младший.

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