Забавные оправдания Адама Шиффа

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Наши соседи, их лоббисты и адвокаты очень обидчивы, слова не скажи - обижаются. А ведь на правду обижаться нельзя, из правды следует делать выводы и перевоспитываться.

На то, что армянские лоббисты поддаются перевоспитанию, мы не особо рассчитываем. И это наглядно продемонстрировал давний и верный поклонник армянства Адам Шифф. Этот конгрессмен вслед за ANCA обиделся на Агентство международной информации Trend. Азербайджанские журналисты не собирались никого обижать, они просто написали правду, которая страшно не понравилась диаспоре и лобби.

Накануне Trend выступил с материалом, касающимся активной возни проармянских конгрессменов в преддверии выборов в США. Ничего в статье не надумано, все основано на фактах, говорящих о том, что американское армянство выставило на торги свои голоса на предстоящих выборах. Диаспора давно превратила выборы в Соединенных Штатах в аукцион. Координирует этот процесс Армянский национальный комитет Америки (ANCA), активно вмешивающийся в политику страны проживания. Армяне вообще ведут себя в Америке как на ереванском базаре, а лобби обеспечивает им лучшие "цены".

Так вот, агентство Trend сообщило о том, что один из лучших прислужников американского армянства Адам Шифф разразился письмом, подписанным еще 47 конгрессменами, призвав Белый дом увеличить поддержку добровольно выехавшим из Карабаха армянам. В статье был упомянут безобразнейший проект "swing state" (колеблющиеся штаты), который позволял демократам и республиканцам увидеть, в каких штатах можно заручиться поддержкой армян. Кроме того, было указано на нечистоплотную биографию мистера Шиффа. Армяне торгуют своими голосами, а взамен некоторые конгрессмены буквально ставят на кон свою репутацию, чтобы заполучить хоть каких-то избирателей, говорится в материале Trend.

Что тут не правда? Все так и есть, и в реальности все даже менее благовидно выглядит. ANCA хочет выставить это как реализацию своих демократических прав. Но все понимают, что это ерунда. Всем известно, почему мистер Шифф так крепко держится за "мамкин подол", то есть за диаспору. Он сделал за этот счет карьеру, обогатился. Шифф занимается расхищением средств, выделяемых на благотворительность. И это тоже не тайна - об этом пишут в том числе американские медиа. если он считает это обидным, пусть прекратит воровать, пусть прекратит позориться на старости лет, забрасывая администрацию глупыми посланиями. В последние годы лобби не удавалось пробивать финансирование для армянских сепаратистов, и теперь Шифф и Ко надеются сорвать долларов для отдыхающих на "исторической родине" армян.

Сильно обиженный на азербайджанских журналистов Адам Шифф, после появления в Trend статьи о себе любимом... нет, не запил от горя, а открыл свой ноутбук и разразился постом в Х. Этой записью, происходящей от растревоженной азербайджанской правдой нервной системы, он повторил то, о чем трещит с сентября прошлого года, то есть с полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета в Карабахском регионе

О чем пишет Адам Шифф? Правильно, как говорил незабвенный синьор Робинзон, "опять про море". Про этнические чистки, которым якобы подверглись армяне Карабаха, про их несуществующее наследие, которое Азербайджан якобы собирается стереть. Твитт был злобно адресован госсекретарю Энтони Блинкену, которого мошенник-конгрессмен призвал "действовать против продолжающихся усилий Азербайджана по уничтожению исторических мест Армении".

Пардон, каких таких исторических мест Армении? Этот тип, оказывается, даже в географии слаб.

Читая запись в Х, невольно представляешь хихикающего и исходящего мстительной улыбочкой мистера Шиффа. Между строк легко читается следующее: "Ах так, вы про меня написали? Так вот, получите, я на вас прямо Блинкену пожалуюсь"...

Все это, конечно, выглядит как возня в детском саду. Очень глупо. И было бы даже смешно, если бы не было так мерзко.