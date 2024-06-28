Экс-премьер Португалии назначен на пост главы Евросовета

Экс-премьер Португалии Антониу Кошта назначен на пост главы Евросовета. Об этом сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает Day.Az.

Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, а премьер Эстонии Кая Каллас - главой дипломатии ЕС.

Теперь Европарламент должен будет на пленарной сессии в июле проголосовать за назначенных Евросоветом кандидатов, после чего решения вступят в силу. Каллас сможет приступить к своим обязанностям в октябре, Кошта - в декабре, а фон дер Ляйен уже в сентябре представит новый состав Еврокомиссии.

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