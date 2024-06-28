Прибыль крупных промышленных предприятий Китая выросла

Крупные промышленные предприятия Китая в январе - мае зафиксировали прибыль в размере 2,7 трлн юаней ($371 млрд), что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

К крупным индустриальным компаниям в Китае относятся коммерческие организации, положительная разница в доходах и расходах которых за один год превышает 20 млн юаней (примерно $2,7 млн).

Прибыль компаний добывающей отрасли упала на 16,2%, до 502,4 млрд юаней ($69 млрд). Предприятия сектора производства и поставок электричества, тепла, газа и воды зафиксировали рост прибыли на 29,5%, до 323,3 млрд юаней ($44,4 млрд).

Прибыль автопроизводителей выросла на 17,9%, производителей вычислительного, телекоммуникационного и другого электронного оборудования - на 56,8%.

Спад прибыли наблюдался в угледобывающей отрасли (минус 31,8%) и производстве специального промышленного оборудования (минус 8,8%).

В 2023 году прибыль крупных промышленных предприятий Китая уменьшилась на 2,3% и составила 7,68 трлн юаней ($1,08 трлн).

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