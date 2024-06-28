"Шах Дениз" поможет MVM обеспечить стабильный и надежный источник природного газа

Источник: Агентство международной информации Trend

Сделка по приобретению венгерской компанией MVM Group доли в азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" поможет обеспечить стабильный и надежный источник природного газа.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend главный исполнительный директор MVM Group Кароли Матраи.

5 июня 2024 года MVM Group заключила договор купли-продажи с ЗАО "Южный газовый коридор" на приобретение 5-процентной доли в Соглашении о разделе продукции морского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" и 4-процентной доли в компании Azerbaijan Gas Supply Company Limited, созданной для маркетинга и продажи природного газа, добываемого на месторождении "Шах Дениз".

"Ожидается, что сделка закроется в третьем квартале 2024 года после завершения всех необходимых согласований и документации. Эта сделка стала одним из крупнейших приобретений в истории MVM и способствует прогрессу в реализации новой стратегии компании, согласно которой важнейшим элементом является диверсификация поставок газа, что позволит снизить зависимость от одного источника", - сказал он.

Матраи отметил, что Продавец и Покупатель договорились не публиковать стоимость сделки.

"Поэтому мы не можем раскрыть конкретную сумму. Однако несомненно, что стоимость сделки не определяется только ценой, согласованной участвующими сторонами. Стратегическая значимость начала нового типа сотрудничества между двумя странами - Азербайджаном и Венгрией, посредством этой сделки, по нашему мнению, представляет собой важное достижение", - пояснил он.

Главный исполнительный директор считает, что это приобретение значительно расширит общий энергетический портфель MVM по нескольким направлениям.

"Во-первых, "Шах Дениз" в качестве разведочного актива позволит реализовать существующий портфель MVM по передаче и распределению энергии. Таким образом, приобретение способствует естественному хеджированию энергетического портфеля. С другой стороны, недавно объявленная сделка способствует диверсификации источников энергоснабжения MVM. Это помогает компании обеспечить стабильный и надежный источник природного газа, что имеет решающее значение для энергетической безопасности", - сказал Матраи.

Он отметил, что дальнейшие ожидания заключаются в следующем:

- сокращение зависимости от одного поставщика энергии за счет добавления к портфелю значительного международного актива;

- укрепление позиций MVM на региональном энергетическом рынке за счет участия в разработке одного из крупнейших газовых месторождений мира;

- получение долгосрочных выгод от потенциального увеличения добычи газа и конденсата на месторождении "Шах Дениз".

"В целом, это приобретение укрепит энергетический портфель MVM, сделав его более надежным, безопасным и конкурентоспособным на мировом энергетическом рынке. MVM, которая обладает ноу-хау в области добычи природного газа, в случае с "Шах Дениз" приобретет неоперационную долю. Таким образом, bp является единственным оператором проекта. Кроме того, MVM Group имеет значительный опыт в международной торговле природным газом и уже накопила ценный опыт в сфере разведки и добычи газа внутри страны.

На данном этапе мы сосредоточимся на закрытии сделки по присоединению к проекту разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". Однако важно отметить, что в ближайшие годы планируется дальнейшее расширение месторождения. Учитывая, что третья фаза разработки потребует дополнительных инвестиций, в результате этого недавнего приобретения MVM взяла на себя обязательства по дальнейшим инвестициям в Азербайджан", - сказал главный исполнительный директор.

Он отметил, что в новой стратегии MVM экологический переход является одним из четырех основных столпов.

"Расширение использования возобновляемых источников энергии, рост мощностей производства альтернативной энергии входят в число целей, в реализации которых компания могла бы добиться значительного прогресса. На государственном уровне и Азербайджан, и Венгрия являются частью сотрудничества под названием "Зеленый энергетический коридор". В рамках этой инициативы предлагается подходящая платформа для международного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. Мы уверены, что это сотрудничество поможет добиться дальнейшего прогресса в реализации стратегий, развитии и инновациях в сфере альтернативной энергии.

MVM с оптимизмом смотрит на поиск новых направлений сотрудничества. Мы находимся только в начале стратегически важных инвестиций, которые рассматриваем как первый шаг. Наш подход рассчитан на долгосрочную перспективу, и мы уверены, что со временем появятся новые возможности. Однако на данный момент нашим главным приоритетом является надлежащее завершение недавно объявленной сделки", - заключил Матраи.