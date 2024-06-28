Туристов предупредили о новой опасности

По всему Таиланду туристов предупредили о "старой" новой опасности: погода продолжает не радовать туристов, и на пляжах снова будут вывешены красные флаги, запрещающие купание. Причина в том что Метеорологический департамент Таиланда (TMD) снова выпустил предупреждение о сильных дождях и высоких волнах - в том числе, в популярных курортных провинциях, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Причина - "муссонная впадина", которая пройдёт через северные и верхние северо-восточные регионы. Между тем, относительно сильный юго-западный муссон, охватывающий Андаманское море, южный регион и Сиамский залив, начинает ослабевать. Такая погода приведет к тому, что в курортных частях страны пройдут кратковременные грозы. И, хотя на море ветер и волнение ослабнут, в районах с грозами снова ожидаются высокие волны и закрытые пляжи.

Так в восточном регионе, это в том числе Чонбури, где расположена Паттайя, и провинция Районг, вероятность гроз составляет 60%. При этом ночью от 23 до 27 градусов по Цельсию, а днём - от 32 до 34 градусов по Цельсию. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 15 до 30 километров в час. На море будут волны высотой около 1 метра, а в районах, где грозы, будут волны высотой более 1 метра.

На Пхукете и в провинции Краби вероятность гроз составляет 30%. Температура примерно та же 24 до 26 градусов ночью и от 32 до 36 градусов днём. На Пхукете обещают юго-западные ветры со скоростью от 15 до 30 километров в час, и морские волны будут высотой около 1 метра, а из-за грозы волны превысят 1 метр. То есть, большая часть пляжей скорее всего будет закрыта.

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