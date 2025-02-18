Спикер парламента Беларуси прибыла в Азербайджан

Делегация во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту имени Гейдара Алиева делегацию встретили вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Беларусью Зияд Самедзаде, посол Азербайджана Магеррам Алиев, посол Беларуси Дмитрий Пиневич, а также другие официальные лица.

В ходе визита Наталья Кочанова проведет ряд официальных встреч и примет участие в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.