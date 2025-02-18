https://news.day.az/politics/1731018.html Спикер парламента Беларуси прибыла в Азербайджан Делегация во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой прибыла с официальным визитом в Азербайджан.
Спикер парламента Беларуси прибыла в Азербайджан
Делегация во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой прибыла с официальным визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту имени Гейдара Алиева делегацию встретили вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Беларусью Зияд Самедзаде, посол Азербайджана Магеррам Алиев, посол Беларуси Дмитрий Пиневич, а также другие официальные лица.
В ходе визита Наталья Кочанова проведет ряд официальных встреч и примет участие в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.
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