Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Иран

17 февраля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Сообщается, что в аэропорту Мехрабад в Тегеране А.Асадова встретили министр дорог и городского развития Ирана, сопредседатель государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Фарзана Садиг и другие официальные лица.

В рамках визита премьер-министр А.Асадов примет участие в 3-м Каспийском экономическом форуме.