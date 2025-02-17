https://news.day.az/politics/1730960.html Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Иран - ФОТО 17 февраля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Иран - ФОТО
17 февраля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Сообщается, что в аэропорту Мехрабад в Тегеране А.Асадова встретили министр дорог и городского развития Ирана, сопредседатель государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Фарзана Садиг и другие официальные лица.
В рамках визита премьер-министр А.Асадов примет участие в 3-м Каспийском экономическом форуме.
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