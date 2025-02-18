Стабильности и единству мир может поучиться у Азербайджана

Интервью Президента Ильхама Алиева китайскому телеканалу CGTN, как и всегда, было информативным и интересным, ответы главы государства были прагматичными с учетом всех факторов и международных процессов. Почерк нашего Президента известен всему мировому сообществу, и я думаю, что придет время, когда его интервью будут служить пособием при подготовке дипломатов, управленцев и политтехнологов. Это школа, созданная Ильхамом Алиевым. Мы всегда слушаем интервью нашего Президента с большим интересом, с гордостью и уверенностью, что глава государства достойно ответит на самые сложные вопросы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Стабильность и единство в Азербайджане, о которых говорил Президент, действительно существуют и служат залогом наших успехов. Это единство было построено на фундаменте, заложенном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Но все же главное - это построить само здание. И построено оно Ильхамом Алиевым.

Как сказал Президент, Азербайджан твердо отстаивает свои национальные интересы, свой образ жизни, свою независимую политику и добился уже немалых успехов. Он совершенно прав, говоря, что наша страна может в этом плане послужить примером, хотя и является молодым независимым государством. И защищать собственные интересы возможно при наличии стабильности и единства в обществе. У нас это единство есть.

Стабильность и единство обуславливают друг друга. Приплюсуем сюда невмешательство в дела других государств и дружественную политику, проводимую Баку. Все это позволяет Азербайджану достигать высот и принимать у себя крупные международные мероприятия. Возьмем, например, прошедшую недавно климатическую конференцию СОР29, или же другие масштабные события. Они были бы невозможны в стране, где нет стабильности и единства. Или же посмотрите, как Азербайджану удалось собрать воедино страны Движения неприсоединения, заставить поверить в себя.

Если мы говорим о стабильности, то можем констатировать, что без единства народа и власти она невозможна. Единство не было достигнуто быстро и легко. Нам пришлось пройти через трудности и потери, чтобы прийти к этому. Вера в Гейдара Алиева помогла объединить наш народ и поверить в свое будущее. С приходом к власти нынешнего главы государства Ильхама Алиева это единство стало еще прочнее. Вера в Президента, солидарность внутри азербайджанского общества помогли нам победить в войне, освободить свои земли, находившиеся под оккупацией тридцать лет, восстановить территориальную целостность и суверенитет на всей территории страны.

Единство - это когда народ верит в своего лидера, а лидер верит своему народу. Такую страну не победить. Как невозможно разрушить семью, в которой есть любовь, взаимная поддержка и взаимопонимание. Семья может быть бедной или богатой, может пережить трудности и проблемы, но она сохранит себя, если ее члены едины.

Политика, проводимая Ильхамом Алиевым, позволила поднять Азербайджан на тот уровень, когда он может защитить себя от вмешательства в его внутренние дела. В интервью китайскому телеканалу глава государства раскрыл этот механизм. Он совсем не хитрый, но не каждому удается его запустить.

Процитирую Президента: "Нам удалось защитить себя от вмешательства во внутренние дела. Однако не у каждой страны есть потенциал сделать это. Если страна экономически зависима, то у нее, безусловно, меньше возможностей сопротивляться и защищать свои национальные интересы. Экономика - основа всего. Идеология, экономика и национальные идеи - все это вместе взятое вывело Азербайджан на то место, которого мы заслуживаем".

Хотя мы не являемся мировой державой, мы - небольшое по масштабам государство, тем не менее, Азербайджан имеет влияние и пользуется уважением на мировой арене. Опять же, хотел бы вернуться к примеру семьи. Когда глава семьи имеет среди соседей авторитет благодаря своему достойному поведению и мудрости, когда внутри семьи нет скандалов, такая семья пользуется уважением.

Азербайджан проводит достойную политику и очень мудрую, он демонстрирует внутреннюю силу, которая обеспечивает его уверенность в себе. У нас много друзей и среди близких, и среди дальних соседей. Есть, к сожалению, и недоброжелатели, некоторые из которых улыбаются нам в лицо, а за спиной строят козни против нас.

В Баку все видят и всегда готовы предотвратить удар, знают, как сдержать его и как на него ответить, не уронив достоинства. Давайте вспомним 44-дневную войну, варварские удары по Гяндже и другим нашим мирным городам. Азербайджан показал свою силу, но не тем способом, который хотел навязать ему противник. Азербайджан отомстил за гибель мирных граждан на поле боя. Любой другой ответил бы соразмерным ударом по какому-то городу на территории противника, но это было бы недостойной местью, а политика нашего Президента не предполагает недостойных шагов. Мы ответили противнику, одержав блестящую победу. Мы показали свое национальное достоинство и свой гуманизм, не опустились на уровень бессмысленной жестокости, а вот противник показал свое истинное лицо. Да, за бомбежки мирных городов другая сторона не понесла международной ответственности, но она проиграла войну, а это дорогого стоит.

За всем, что происходит в Азербайджане и за всеми шагами и заявлениями Баку, уверен, очень внимательно наблюдают со стороны. Есть соответствующие структуры и аналитические центры, которые наблюдают за странами, в которых мировые круги имеют интересы. По итогам этих наблюдений составляют доклады для мировых лидеров и стран. На основании этих докладов делаются соответствующие выводы. Уже все, я думаю, поняли, что угрозы и давление не помогут реализовать чуждые нам интересы в Азербайджане. Вспомним ситуацию в ирано-азербайджанских отношениях, когда они были не на высоте, а иранская сторона пыталась запугивать Баку подтянутой к границам стотысячной армией. Азербайджан очень профессионально, дипломатично и, в то же время, эффективно разрулил эту ситуацию.

Азербайджану нельзя допускать ошибки, так как за нами, как я уже сказал, пристально наблюдают и стараются поймать любой наш просчет. Поэтому наш Президент исключает в своих действиях ошибки. Все его шаги выверены и продуманы и делаются в самый подходящий для этого момент. За тридцать лет оккупации наших территорий мы могли совершить не одну ошибку, попытавшись освободить свои земли, не будучи к этому готовы. Многие, уверен, ждали этого от нас, но Президент знал, что время для таких шагов еще не настало. Любое резкое движение с нашей стороны в неподходящий момент не дало бы эффекта и отозвалось бы большими потерями на внешнеполитическом фронте. Всегда имелись страны, желавшие уничтожить нас, они есть и сегодня. Они ждут, что Азербайджан ослабнет, развалится, дестабилизируется, что у него появятся уязвимые места. Азербайджан все эти удары грамотно и уверенно отражает.

Формула мира во всем мире проста. Говоря словами Президента Ильхама Алиева, если каждая страна будет концентрироваться только на своей повестке и не будет пытаться вмешиваться в дела других стран, то не будет конфликтов, разногласий и войн.

Полностью с этой формулой согласен. Азербайджан следует этой формуле в своей внешней политике, и она стала залогом его успеха на мировой арене. Критика в каких-то зарубежных СМИ - это просто заказные материалы, а на самом деле Президента Азербайджана, саму нашу страну уважают и политики, и журналисты. Наверное, вы тоже обратили внимание на то, как дружественно была расположена к своему интервьюеру китайская тележурналистка, с какой симпатией обращалась к нашему лидеру.

На мой взгляд, искренность - это изюминка всех интервью нашего Президента. Для него нет трудных вопросов, его невозможно поставить в тупик, потому что он всегда честен.

Президент Азербайджана - это истинный лидер. Когда руководитель страны принимается как истинный лидер собственным народом, это укрепляет и его международный авторитет. Как сказал сам Президент, лидерство - это огромная ответственность. Лидер всегда должен быть справедлив к своему народу и никогда не лгать ему. Народ это обязательно оценит.

За более чем двадцать лет его президентства не было случая, когда бы Президент Ильхам Алиев дал обещание азербайджанскому народу и не выполнил его. Он не популист, он политик очень высокого уровня, никогда не отступающий от своих принципов. А эти принципы исходят из национальных интересов государства. Лидеры даже больших и сильных стран часто дают своим гражданам обещания, которые потом не выполняют. Это отражается на доверии народа, а без доверия народа трудно проводить эффективную политику. Главное для любого лидера - это делать то, что хорошо для его страны, независимо от того, что это кому-то где-то не понравится. Разве мало критики обрушивается на Баку за его независимую и ориентированную на национальные интересы политику? Тем не менее, наш Президент никогда не отступает, и этому лидеры многих стран могли бы у него поучиться.

Лейла Таривердиева