Британский ученый предложил опасный способ остановить глобальное потепление

Аспирант Рочестерского технологического института Эндрю Хаверли в репозиторий научных препринтов arXiv выложил статью, в которой предложил провести подземный взрыв термоядерного заряда общей мощностью около 81 гигатонны. По мнению специалиста в области компьютерных наук, взрыв примерно 1600 снарядов типа "Царь-бомба" приведет к высвобождению частиц базальта, которые вступят в реакцию с атмосферным углекислым газом, приведя его к уровню 30-летней давности.

Как сообщает во вторник Day.Az, подрыв термоядерных снарядов Хаверли предлагает проводить под плато Кергелен в Южном океане, расположенном на глубине около пяти километров под морским дном, что позволит сохранить Антарктиду от возможного разрушения. Американский ученый уверен, что выбросы радиации от взрыва будут минимальны, поскольку ее в основном поглотят базальт и водяная толща (высотой около трех километров).

"Базальт должен поглощать и удерживать большую часть радиации в локальной области", - заявил Хаверли.

Аспирант, работающий, в частности, в области этических вопросов применения искусственного интеллекта (ИИ), полагает, что его предложение может спасти жизни 30 миллионам человек, которые, согласно прогнозам ученых, могут стать жертвами глобального потепления. Кроме того, ссылаясь на выводы Межправительственной группы экспертов по изменению климата, Хаверли пишет, что к 2100 году только ущерб от изменения климата составит не менее 100 триллионов долларов, тогда как использование ядерного оружия обойдется якобы всего в 10 миллиардов.

Ученые скептически относятся к идее улавливания

Эксперт в области смягчения последствий изменения климата из Стэнфордского университета Марк Якобсон считает, что улавливание сокращает "лишь малую часть выбросов углерода и обычно увеличивает загрязнение воздуха". Это значит, что расчеты Хаверли могут иметь ошибку в улавливании углерода на десятки процентов, вместе с высоким риском радиационного загрязнения делая его идею непродуманной и крайне опасной.

По данным специалиста компании TFIE Strategy Майкла Барнарда, даже технология уже используемых человечеством заводов по улавливанию углерода из атмосферы Земли не прошла проверку в промышленных масштабах.

Таким образом, в случае реализации предложения Хаверли человечество может столкнуться с влиянием ранее не учтенных экологических факторов, которые могут не только не улучшить углеродный баланс в земной атмосфере, но и ухудшить имеющуюся динамику

По мнению Барнарда, наилучшая стратегия государств в борьбе с повышением содержания углекислого газа в воздухе заключается в росте площадей с зелеными насаждениями, снижении вредных выбросов в атмосферу и переходе к альтернативным, в том числе "зеленым", источникам энергии.

Человечество живет в благоприятном температурном режиме

За последние 200 лет деятельность человека привела к выбросам в атмосферу более 600 миллиардов тонн углерода. В масштабах всей атмосферы это привело к росту содержания в ней углекислого газа примерно на 0,012 процента и спровоцировало увеличение средней глобальной температуры воздуха на один градус Цельсия (на 1,5 градуса - на континентах). Данные числа могут показаться небольшими, однако это не так: изменения температуры на один градус Цельсия достаточно, чтобы спровоцировать природные катаклизмы, которые могут привести в результате к массовому голоду.

Вероятно, именно климатический оптимум, достигнутый примерно семь тысяч лет назад, способствовал появлению городов и расширению присутствия современного человека в Европе и Азии. В настоящее время глобальная среднегодовая температура на планете должна была бы показывать долгосрочную тенденцию к снижению. Наблюдения показывают, что этого не происходит, вероятнее всего, из-за антропогенного фактора.

Ситуация значительно ухудшится уже к середине столетия

Согласно компьютерным симуляциям, уже через четверть века жизнь человека в ряде регионов планеты значительно ухудшится. По прогнозам ученых, часть Ближнего Востока и Северной Африки к 2050 году станет непригодной для жизни, что приведет к массовым миграциям населения с этих территорий (частично эти явления наблюдаются уже сегодня). К 2050 году на этих территориях летние дневные температуры будут достигать 46 градусов Цельсия, средняя летняя температура ночью - не ниже 30 градусов (в оптимистичном прогнозе). Чрезвычайно жарких дней ожидается в регионе в пять раз больше, чем сегодня (80 вместо 16). К концу текущего столетия температура самых жарких летних дней может достичь 50 градусов, а их число вырасти до 118-200 суток (в зависимости от климатической модели).