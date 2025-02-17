Сказки, рассказанные Кочаряном: летал ли Робик в космос вместе с Гагариным?

Автор: Акпер Гасанов

"Одну простую сказку, а может и не сказку, а может, не простую, хотим вам рассказать", поется в песне "Пластилиновая ворона" из одноименного советского мультфильма. Нечто подобное мог бы спеть, в начале своей пресс-конференции, и бывший глава карабахской хунты, а позже второй президент Армении Роберт Кочарян. Количество ахинеи, которую он озвучил за один раз, превысило все возможные пределы.

Явно жаждущий поднять свой давно опавший и безжизненно висящий рейтинг, он окунулся с головой во все проблемы. Например констатировав, что ему не понятны объяснения властей Еревана по поводу повышения стоимости поездки в транспорте. В столице Армении, как известно, далеко не первый день продолжается забастовка пассажиров, плавно перетекающая в забастовку водителей и обратно.

И вот, сунул Роберт Седракович, свой нос и туда. Чем косвенно подтвердил обвинения представителей армянской власти, которая утверждает, что именно оппозиция будоражит общество, спекулируя на проблеме стоимости проезда в общественном транспорте Еревана. В любом случае, для "отца армянского реваншизма" какие-то совсем мелкие масштабы демонстрируются. Особенно, на фоне его потуг комментировать последние геополитические события .

Безусловно забавно было наблюдать за тем, как находящийся на армянской политической свалке персонаж пытается комментировать охлаждения отношений между США и Европой, рассуждая при этом о существующих и уже упущенных возможностях Армении. Кочарян, не имеющий никаких реальных рычагов влияния даже на внутреннюю ситуацию в Армении, пытающийся при этом затрагивать столь глобальные вопросы - это просто анекдот какой-то.

Чем-то в этот момент он стал напоминать сапожника по имени Гриша, бакинского армянина из соседнего двора, который в ходе обсуждений игр чемпионата мира по футболу 1986 года заявлял, что пробил бы пенальти лучше, чем легендарный бразилец Зико, который имел шанс вывести команду в полуфинал мундиаля, но не использовал его. Жаль, что никто из подручных журналистов Роберта Седраковича не спросил, считает ли он себя лучшим футболистом, чем Зико. Не удивлюсь, если бы он дал утвердительный ответ на этот вопрос. Чем Кочарян хуже сапожника Гриши, который свято верил в свой так и нераскрытый футбольный талант?!

Кстати, о "талантах". Кочарян продемонстрировал свой "дар" выставлять в нелепом свете тех, кто предпочел бы чтобы армянские уши не так явно виднелись над их головой.

"Закрыть въезд в Армению армянину или российскому деятелю, чья политическая биография построена на углублении отношений с Арменией или вопросе Нагорного Карабаха, или признании "геноцида армян". Например, закрыть въезд Затулину в Армению, это верх неблагодарности", - сетовал он.

Затулин, который до сих пор регулярно делает антиазербайджанские заявления, вряд-ли уполномачивал Кочаряна выступать в роли его адвоката. В том числе и потому, что цена стенаниям Роберта Кочаряна- нудевая. Зато в очередной раз была указана ангажированность российского политика. Осталось только услышать от Кочаряна , сколько стоит Затулин его армянским покровителям. Вот тут, пока по крайней мере, Кочарян предпочел сохранить интригу.

При этом, он поведал о своем "несостоявшемся подвиге". Говоря словами армянских СМИ, он "приоткрыл завесу над последними часами" перед успешным завершением антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в результате которой не только были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность нашей страны, но и были задержаны и доставлены в Баку бывшие лидеры карабахской хунты.

Роберт Кочарян, обладавший таким же сверхестественным чутьем, как "голубой воришка" Альхен, в Ханкенди тогда и носа не совал. Он предпочитал мысленно быть со своими недавними подельниками. И вот,когда все они находятся в Баку и ждут справедливого приговора себе, Кочарян из Еревана глет им "пламенный привет" в виде чего-то, очень напоминавшего рассказ барона Мюнхгаузена о полете на ядре после удачного завершения процесса вытягивания себя из болота за волосы.

"По 10 раз в день был на связи с руководителями Нагорного Карабаха. Пытался найти варианты вывезти их. Сейчас о многом говорить не могу. Потому что возникнут вопросы, как и каким путем. РА должна была сделать все, чтобы вывезти их. Послать вертолет, договориться с миротворцами. Я пытался решить этот вопрос без участия властей (Армении). 24 часа в день работать, а не ходить на митинги. Может, когда-то напишу вторую книгу и изложу подробности", - отметил Кочарян.

Пишите, Робик, пишите. И про совместный с Гагариным полет в космос не забудьте упомянуть. Ну что с того, что ему тогда не было и семи лет. Может быть, маленький Робик мысленно с Гагариным в космос тогда слетал. Может же он, сидя в Ереване, рассказывать про свои потуги спасти бывших лидеров карабахской хунты, жонглируя вертолетами и советам. Чем не "Пластилиновая ворона" армянского разлива?! Скажу больше - копия получилась лучше оригинала.