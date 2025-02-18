https://news.day.az/sport/1731163.html Леброн Джеймс о завершении карьеры Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал будущее завершение карьеры, передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-экспресс". "Остается не так много времени. Поэтому просто принимаешь это. Скоро это закончится", - приводит слова Джеймса ESPN US.
Леброн Джеймс о завершении карьеры
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал будущее завершение карьеры, передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-экспресс".
"Остается не так много времени. Поэтому просто принимаешь это. Скоро это закончится", - приводит слова Джеймса ESPN US.
В текущем сезоне 40-летний баскетболист провел 48 матчей в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал 24,3 очка, 7,7 подбора и 9 передач.
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