Леброн Джеймс о завершении карьеры

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал будущее завершение карьеры, передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-экспресс".

"Остается не так много времени. Поэтому просто принимаешь это. Скоро это закончится", - приводит слова Джеймса ESPN US.

В текущем сезоне 40-летний баскетболист провел 48 матчей в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал 24,3 очка, 7,7 подбора и 9 передач.