На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3) проспекте Зии Буниятова, перед Бакинским олимпийским стадионом до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
4) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
5) улице Микаила Алиева, мимо нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки);
6) проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу";
7) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;
11) проспекте Гейдара Алиева (второстепенная дорога), в направлении центра столицы;
12) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
13) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
14) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
15) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
16) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре