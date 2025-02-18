На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3) проспекте Зии Буниятова, перед Бакинским олимпийским стадионом до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

4) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

5) улице Микаила Алиева, мимо нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки);

6) проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу";

7) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

10) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;

11) проспекте Гейдара Алиева (второстепенная дорога), в направлении центра столицы;

12) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

13) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

14) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

15) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

16) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова.