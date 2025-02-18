Ночной Баку засветился в новом фантастическом зарубежном боевике

Фантастический боевик "Ущелье", вышедший в 2025 году, вызвал большой интерес у зрителей. Этот фильм сочетает в себе динамику экшена, элементы мелодрамы и научной фантастики, привлекая внимание не только интригующим сюжетом, но и зрелищными кадрами, связанными с Азербайджаном, передает Day.Az.

На экране можно увидеть ночную панораму столицы Азербайджана, Баку, знаменитые Flame Towers, гостиницу Hilton и другие знаковые объекты города.

"Ущелье" (The Gorge) - история о двух снайперах, которым поручено охранять таинственное ущелье, скрывающее мрачную тайну. Режиссером картины стал Скотт Дерриксон, ранее снявший "Доктора Стрэнджа", "Синистер", "Черный телефон" и "Шесть демонов Эмили Роуз".

По сюжету, профессиональные стрелки из элитных подразделений - американец Леви и литовка Драсе - получают задание: следить за башнями, расположенными по обе стороны загадочного провала. Их главная цель - не дать вырваться наружу тому, что скрывается на дне ущелья. Общение между напарниками строго запрещено, но, несмотря на это, между ними возникает связь, перерастающая в нечто большее. Тем временем в глубине ущелья пробуждается древняя угроза, и героям предстоит объединить усилия, чтобы не допустить катастрофы, способной изменить судьбу человечества.

В главных ролях снялись Аня Тейлор-Джой ("Фуриоса", "Ход королевы", "Сплит") и Майлз Теллер ("Одержимость", "Дивергент"), который также выступил исполнительным продюсером фильма.