https://news.day.az/politics/1731033.html "Наблюдатели" ЕС продолжают шпионить за Азербайджаном - НОВЫЕ КАДРЫ Активность "наблюдателей" ЕС на армяно-азербайджанской границе не прекращается. В связи с этим Trend представляет новые видеокадры, поступившие в редакцию, передает Day.Az. На двух автомобилях марки Toyota, принадлежащих ЕС, "наблюдатели" приблизились к границе Армении с Азербайджаном и начали следить за азербайджанскими территориями.
"Наблюдатели" ЕС продолжают шпионить за Азербайджаном - НОВЫЕ КАДРЫ
Активность "наблюдателей" ЕС на армяно-азербайджанской границе не прекращается.
В связи с этим Trend представляет новые видеокадры, поступившие в редакцию, передает Day.Az.
На двух автомобилях марки Toyota, принадлежащих ЕС, "наблюдатели" приблизились к границе Армении с Азербайджаном и начали следить за азербайджанскими территориями.
Деятельность "наблюдателей" не осталась незамеченной военнослужащими Государственной пограничной службы, которые бдительно охраняют границы Азербайджана.
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