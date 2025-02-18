https://news.day.az/politics/1731033.html

"Наблюдатели" ЕС продолжают шпионить за Азербайджаном - НОВЫЕ КАДРЫ

Активность "наблюдателей" ЕС на армяно-азербайджанской границе не прекращается. В связи с этим Trend представляет новые видеокадры, поступившие в редакцию, передает Day.Az. На двух автомобилях марки Toyota, принадлежащих ЕС, "наблюдатели" приблизились к границе Армении с Азербайджаном и начали следить за азербайджанскими территориями.