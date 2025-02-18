"Наблюдатели" ЕС продолжают шпионить за Азербайджаном

Активность "наблюдателей" ЕС на армяно-азербайджанской границе не прекращается.

В связи с этим Trend представляет новые видеокадры, поступившие в редакцию, передает Day.Az.

На двух автомобилях марки Toyota, принадлежащих ЕС, "наблюдатели" приблизились к границе Армении с Азербайджаном и начали следить за азербайджанскими территориями.

Деятельность "наблюдателей" не осталась незамеченной военнослужащими Государственной пограничной службы, которые бдительно охраняют границы Азербайджана.