Новые назначения в AЖД

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) произведены новые назначения.

Об этом Day.Az сообщили в АЖД.

Было отмечено, что директор юридического департамента Ниджат Гулиев назначен советником председателя АЖД. Н.Гулиев родился в 1985 году. Окончил бакалавриат и магистратуру юридического факультета Бакинского государственного университета. С 2009 по 2015 год работал на различных должностях в SOCAR и ОАО "Азерйолсервис". В 2015 году начал работать в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в 2016-2025 годах был начальником юридического департамента.

Должность руководителя юридического департамента АЖД была возложена на заместителя директора этого департамента Тюркан Юсибову. Родилась в 1988 году. Окончила магистратуру Бакинского государственного университета по специальности "коммерческое право". Профессиональную деятельность начала в 2011 году в одной из международных юридических компаний. Туркан Юсибова, работающая в AЖД с 2018 года, с 2023 года занимала должность заместителя директора юридического департамента. Имеет международные сертификаты "Профессионал управления проектами" (PMP) и "Профессионал управления программами" (PgMP). Полуфиналист конкурса "Восхождение". Член Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

Кроме того, Асад Мамедов назначен руководителем новосозданного департамента управления рисками и внутреннего контроля в АЖД. Мамедов, родившийся в 1984 году, окончил бакалавриат Бакинского государственного университета по специальности "Прикладная математика и экономическая кибернетика" и в настоящее время обучается по программе Executive MBA в Йоркском университете Великобритании. Начал свою трудовую деятельность в 2005 году, с 2019 года занимает руководящие должности в АЖД и с 2023 года был заместителем директора департамента безопасности движения.