Европейский блеф Еревана

Автор: Лейла Таривердиева

В последний день Мюнхенской конференции по безопасности состоялись панельные обсуждения по вопросам расширения Евросоюза. В ходе дискуссий совершенно позабыли об Армении. Наверное, до Мюнхена еще не дошла радостная новость о голосовании в армянском парламенте, когда был принят законопроект о начале процесса вступления в Европейский Союз.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян участвует в Мюнхенской конференции, что делает этот факт в глазах армянской аудитории еще более пикантным.

Если свои постарались сделать вид, что ничего не заметили, оппозиция не обошла забывчивость участников конференции, обрушив гнев на Пашиняна. Сегодня СМИ цитируют депутата оппозиционной фракции парламента Тиграна Абрамяна. Абрамян горестно сообщил, что внимательно следил за ходом панельных обсуждений и за полтора часа дискуссии ни разу не услышал упоминания Армении. Горячие дискуссии, по его словам, шли вокруг возможного членства в ЕС Западных Балкан, Албании, Черногории, Сербии, Молдовы и Украины. Даже впавшую в немилость Грузию упомянули, а Армению, которая и так и мяк ластится и хочет понравиться - нет.

Оппозиционер считает странным, что Армению не вспомнили вообще. В стране принимают проект закона о вступлении в ЕС, а в обсуждениях на эту тему про нее никто не вспоминает. ""Решимость" властей Республики Армения продать гражданам Армении обещание идти в ЕС, вести их по пути к светлому будущему, получает нулевой отклик со стороны компетентных чиновников ЕС, что еще раз доказывает, что Армения продолжает идти по пути авантюр во внешней политике", - заявил Абрамян.

Абрамян представляет пророссийскую оппозицию, которая против выхода Армении из ЕАЭС и вступления ее в Евросоюз. Понятно, что быть членом двух организаций одновременно страна не сможет. Между тем, в Ереване считают, что одно другому не мешает. Даже если убрать политический аспект, эти организации имеют разные нормативно-правовые базы, а Армения не настолько ценна для ЕС, чтобы для нее были сделаны исключения. Забывчивость участников обсуждений в Мюнхене это лишний раз подтверждает.

Напомним, что 12 февраля парламент Армении принял в первом чтении законопроект о начале вступления в Европейский Союз. Это решение не вызвало особого восторга даже в самой Армении. Многие осознают, что страна совершенно не готова к этому процессу, и что еще важнее - Европа не готова принять ее в свои объятия. Мы говорим об этом без издевки и насмешки. На самом деле это совсем не смешно. Армения - наш токсичный сосед, который никак не встанет на путь истинный, и затеваемые вокруг нее игры только усложняют ситуацию. Понятно, что эта страна Евросоюзу не нужна и вряд ли когда-нибудь реально станет ее членом, однако создаваемые этой неопределенностью вибрации негативно воздействуют на перспективы мира в регионе, потому что дают Еревану надежду оказаться на сильной стороне и диктовать условия. Пожалуй, в статусе члена ЕС эта страна была бы менее токсичной с точки зрения безопасности региона, чем в подвешенном состоянии, когда она еле удерживает равновесие в пространстве между двумя стульями. Так что мы совсем не рады пришедшему из Мюнхена подтверждению того, что вступление Армении в ЕС - это блеф.

Как отмечается в принятом 12 февраля законопроекте, "Республика Армения, выражая волю народа Республики Армения, ставя задачу сделать Республику Армения безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз". Проект должен пройти второе чтение, чтобы стать законом. А что потом?

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сравнил законопроект о вступлении в ЕС с покупкой Арменией билета на "Титаник". Не будем сравнивать Евросоюз с "Титаником", но сказано достаточно остроумно. По мнению российского вице-спикера, ЕАЭС и ЕС несовместимы.

Осознает ли эту несовместимость министр экономики Армении Папоян, когда говорит, что страна не собирается выходить из ЕАЭС? С евразийским пространством Армения связана традиционно и давно. Рынок труда, предоставляемый этим пространством, ей не сможет заменить Европа. Но это не значит, что после отмены визового режима с ЕС половина населения Армении не переместится в европейские страны. Это произойдет со стопроцентной вероятностью. Пользоваться одновременно таможенными и торговыми преференциями и льготами ЕС и ЕАЭС Армении никто не позволит. Иметь свободу передвижения на пространстве и Европы, и Евразии, это, знаете ли, нонсенс. Это то же, что быть одновременно членом и НАТО, и ОДКБ и участвовать в конфликтах то на одной, то на другой стороне.

В принятом парламентом Армении законопроекте очень красиво написано про развитие и процветание. Но практика показывает, что развитие и процветание после вступления в Евросоюз ожидает только тех, кто и до этого развивался и процветал. Членство в ЕС не означает автоматического исчезновения всех проблем. Наоборот, к уже имеющимся могут добавиться новые. Получая что-то, придется что-то и отдавать. Армения сейчас стоит в самом конце длинной очереди из дожидающихся под дверью Евросоюза по многу лет. Впереди заняли очередь страны, ранее уже получившие статус кандидата, - Турция (с 1999 года), Северная Македония (2005), Черногория (2010), Сербия (2012), Албания (2014), Босния и Герцеговина (2022), Молдова (2022), Украина (2022) и Грузия (2023). Украина ждала статуса кандидата почти двадцать лет, и не факт, что Армении не придется простоять у "окошечка" еще больше. Ведь она даже не Европа.

Первыми и последними странами постсоветского пространства, принятыми в Евросоюз, были страны Балтии. Их присоединение к ЕС было органичным, ожидаемым и никого не удивило. Став частью ЕС, эти страны смогли улучшить макроэкономические показатели и уровень жизни. Отметим, что оба этих показателя в странах Балтии всегда были выше, чем в других советских республиках, в том числе в Армении. Хотя Прибалтика по умолчанию считалась Европой, отказ от автономного существования после развала Союза стоил Латвии, Литве и Эстонии немалых потерь.

Не знаем, чего ожидают от вступления в ЕС в Армении, но армянским экономистам стоило бы обратить внимание на некоторые нюансы. Эти нюансы обусловлены правилами и законами, действующими на пространстве Европейского Союза. В странах Балтии были закрыты многие крупные предприятия. Например, в Латвии закрылся завод по производству автобусов и радиоприемников, в Эстонии прекратил существование металлургический завод. Причина в том, что на территории ЕС существует свое разделение труда, и эти страны не имели права производить автобусы или варить металл. Но больше всего пострадала аграрная сфера. Латвия когда-то была первой в СССР по производству сахарной свеклы и сахара. После вступления в ЕС ей пришлось закрыть фабрики и ликвидировать посевные площади, потому что согласно "штатному расписанию" сахар производят датские компании. Теперь Латвия покупает сахар у собратьев по ЕС.

Армения питает большие надежды на аграрный экспорт в Европу, точнее, на его перевод из ЕАЭС на пространство ЕС. Между тем, проблем тут будет даже больше, чем в других отраслях. Вспомним конфликт, возникший, когда из воюющей Украины в Европу хлынула сельхозпродукция. Эта продукция была дешевле той, что производили фермеры стран ЕС. Так, более дешевое украинское зерно начало вытеснять продукцию Польши с европейских рынков, в частности из Германии. Поднялись на ноги не только польские, но и германские фермеры, оказавшиеся из-за этого в убытке. Рынок расписан, прилавки распределены, и каждый новый продавец, особенно тот, кто пытается сбивать цену, будет неугоден. Так что армянские абрикосы ожидает жестокая конкуренция. Быть торговым партнером ЕС и вписаться в торговые схемы, будучи членом ЕС, это разные вещи.

И о чем еще нельзя забывать нашим соседям - они не имеют границ с пространством Евросоюза, не имеют логистической связи с Европой и отдалены от нее на большое расстояние. То есть проблемы повсюду. Куда правильнее было бы сосредоточиться на региональном сотрудничестве, потому что только в этом взаимодействии Армению реально ждет развитие и процветание.

Блеф со вступлением в ЕС - это совершенно ненужная затея, только затягивающая решение реальных проблем. В первую очередь, это тормозит мирный процесс. Армения топчется в режиме ожидания благоприятных месседжей из Европы. А там забывают упомянуть о ней на Мюнхенской конференции...