В Грузии инициируют аналогичный в США закон об иноагентах

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" инициирует новый закон об иноагентах, который будет точной копией действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act), на текущей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"На текущей неделе будет инициирован закон, подобный американскому FARA, в связи с которым мы приняли решение и об этом сообщили обществу ранее", - сказал Мдинарадзе.

Кроме того, как отметил Мдинарадзе, на текущей неделе будет инициирован закон о СМИ, который коснется ложных новостей, и будет составлен с учетом действующего в Британии законодательства. Власти Грузии на этой неделе также инициируют законопроекты об ужесточении миграционной политики, незаконного оборота наркотиков.

Грузинский закон об иноагентах был принят в мае 2024 года. В отличие от американского, он не касается физических лиц. Он относится к некоммерческим юридическим лицам и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Подобные организации обязаны в январе каждого года представлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тыс. лари (около $9 тыс.). Если декларация не будет представлена и после штрафа, за каждый месяц просроченной декларации будет взиматься по 20 тыс. лари (более $7 тыс.). При Минюсте Грузии создан специальный реестр организаций, финансирующихся из-за рубежа.