Популярность DeepSeek привлекла на фондовый рынок Китая еще $1,3 трлн

Резкий рост интереса к китайской нейросети DeepSeek, ставшей известной в конце января, привел к значительному увеличению инвестиций на фондовом рынке Китая, особенно в акции технологических компаний. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За последний месяц китайский рынок привлек около $1,3 трлн новых инвестиций, включая средства крупных хедж-фондов. В то же время индийский фондовый рынок столкнулся с оттоком капитала, составившим примерно $720 млрд за тот же период. Это дало основания экспертам предположить, что некоторые инвесторы решили перевести свои средства из индийских активов в китайские в связи с ростом популярности DeepSeek.

"Эта нейросеть продемонстрировала, что в Китае действительно существуют компании, которые играют ключевую роль в развитии всей экосистемы ИИ", - приводит агентство слова Кена Вонга, аналитика по азиатским рынкам в компании Eastspring Investments.

28 января сообщалось, что за один день китайская языковая модель DeepSeek-R1 смогла стать одним из самых популярных приложений в мире, обвалить акции Nvidia на $600 млрд и стать конкурентом ChatGPT.