Израиль вывел почти все свои войска с юга Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) почти полностью покинула южный Ливан, сохранив присутствие лишь на пяти стратегических точках. Об этом сообщила израильская армейская радиостанция на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Армия завершила вывод войск из южного Ливана в соответствии с установленными сроками, за исключением пяти объектов", - отмечается в сообщении.

Ливанский телеканал "Аль-Манар" подтвердил вывод войск ЦАХАЛ. По его данным, армия Ливана вошла в населенные пункты Маис аль-Джабаль, Блида и Махбиб на юге Ливана, которые до этого были заняты израильскими военными.